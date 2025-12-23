Monti: “Udinese? La gara più bella degli ultimi 2 anni. Sono contento di Paratici”

Gianfranco Monti, noto tifoso della Fiorentina, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso in merito alla situazione in casa viola

Redazione VN 23 dicembre - 19:16

"Per me la Fiorentina domenica ha giocato la partita più bella degli ultimi due anni. Anche più bella di quelle con Juventus e Inter della scorsa stagione. La Fiorentina ha giocato bene a calcio. Gudmundsson e Fagioli hanno finalmente dimostrato il loro valore. Parisi è stato da 8, è entrato in tutte le azioni importanti. Vanoli ha cambiato il proprio sistema di gioco. Contro il Parma devi assolutamente vincere. E' una partita importantissima."

Paratici? — "E' uno dei tre direttori più forti d'Europa. Non mi interessa del suo passato bianconero. Voglio provare ad uscire da questa situazione e poi vorrei rientrare la prossima stagione tra le prime sei della Serie A. Il suo lungo contratto può voler dire soltanto due cose: il rilancio di Commisso oppure la cessione della società. Erano 20 anni che a Firenze c'erano soltanto Pradé e Corvino, Corvino e Pradé. Con Paratici la Fiorentina ha piazzato un grande colpo. Avrà ricevuto sicuramente delle garanzie. Credo che la confusione nello spogliatoio con Paratici diminuirà drasticamente."

Mercato? — "Mi aspetto tanti prestiti e alcune cessioni. Credo che Paratici punterà tanto sullo scouting, ma di buon livello. Non credo ci sarà una rivoluzione a gennaio, però sono sicuro che il mercato sarà fatto con una sua logica.