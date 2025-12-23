Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso in merito alla situazione in casa viola:
Monti: “Udinese? La gara più bella degli ultimi 2 anni. Sono contento di Paratici”
"Per me la Fiorentina domenica ha giocato la partita più bella degli ultimi due anni. Anche più bella di quelle con Juventus e Inter della scorsa stagione. La Fiorentina ha giocato bene a calcio. Gudmundsson e Fagioli hanno finalmente dimostrato il loro valore. Parisi è stato da 8, è entrato in tutte le azioni importanti. Vanoli ha cambiato il proprio sistema di gioco. Contro il Parma devi assolutamente vincere. E' una partita importantissima."
Paratici?—
"E' uno dei tre direttori più forti d'Europa. Non mi interessa del suo passato bianconero. Voglio provare ad uscire da questa situazione e poi vorrei rientrare la prossima stagione tra le prime sei della Serie A. Il suo lungo contratto può voler dire soltanto due cose: il rilancio di Commisso oppure la cessione della società. Erano 20 anni che a Firenze c'erano soltanto Pradé e Corvino, Corvino e Pradé. Con Paratici la Fiorentina ha piazzato un grande colpo. Avrà ricevuto sicuramente delle garanzie. Credo che la confusione nello spogliatoio con Paratici diminuirà drasticamente."
Mercato?—
"Mi aspetto tanti prestiti e alcune cessioni. Credo che Paratici punterà tanto sullo scouting, ma di buon livello. Non credo ci sarà una rivoluzione a gennaio, però sono sicuro che il mercato sarà fatto con una sua logica.
