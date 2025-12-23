Caressa: “Con l’arrivo di Paratici, cambierà anche qualche pezzo importante”

Il telecronista sportivo di Sky Sport, Fabio Caressa, ha parlato sul proprio canale YouTube della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
I viola hanno vinto una bella partita, ma mi ha colpito l'atteggiamento dell'Udinese dopo la partita. Si sono indignati per l'atteggiamento della squadra, nonostante la classifica sia serena. Ora la Fiorentina deve giocare delle partite decisive, contro squadre a cui deve rimontare dei punti. Questa vittoria è una boccata d'ossigeno, così come lo sono i gol di Gudmundsson e Kean. Se questi due giocatori iniziano a segnare salvano la Fiorentina da soli.
Su Paratici—
Se arriva Paratici qualcosa cambierà, possibile anche qualche pezzo importante, in modo da rifondare la squadra. La sua è una bella scommessa, vede le potenzialità. Sa che lavorando bene si può fare il salto di qualità. Quest'anno no, è impossibile. Finalmente abbiamo visto la differenza tra la Fiorentina e le squadre che devono lottare per salvarsi.
