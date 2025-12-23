Pellissier: “Fiorentina, ecco cosa servirà per centrare la salvezza”

L'ex attaccante del Chievo, Sergio Pellissier, ha parlato a News Radio della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Le parole dell'ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, sulla stagione della Fiorentina arrivati quasi a metà campionato
La stagione non è iniziata bene. Si tratta di un'annata molto complicata, anche per tutto quello che ruota attorno alla società. Il distacco non è lungo da colmare, visto quanto manca alla fine del campionato, ma servirà un girone di ritorno di massimo livello. Servirà grande attenzione, non sarà semplice.
