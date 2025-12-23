Malusci: “La fascia? Ecco dove mi successe. Non mi è piaciuta la gestione”

"Commentare la prima vittoria è sempre piacevole. I 3 punti ci volevano, ora bisogna vedere se la Fiorentina è guarita. I giocatori simbolo sono venuti fuori, e l'atteggiamento è stato confortante . Mi aspetto prestazioni simili da parte di Fagioli, Kean e Gudmundsson. Uno come l'islandese è chiaro che nei 95' non abbia la continuità, ma una giocata a partita la deve tirare fuori . Una volta ogni tanto gli chiediamo di farci vedere perchè è stato pagato 30 milioni. Se vinci le prossime partite ti riagganci ad una zona più tranquilla, ed affrontare il mercato con dei nuovi dirigenti."

La crescita di Parisi: "In questo dramma collettivo, è stato quello più positivo. Si è ritrovato, e l'ho rivisto al pari di Empoli. A livello mentale ho visto qualcosa di diverso. Tutti eravamo curiosi di vedere la rivoluzione, con un Parisi alto a destra a sorpresa. Lì è stato bravo Vanoli. La situazione della fascia non è piacevole, mi capitò a Catania nel 2003, con Gaucci presidente. Arrivò Lulù Oliveira, e ci fu il passaggio della fascia, visto il nome importante del giocatore. Il capitano dell'epoca (Zeoli), decise di dargli la fascia in modo spontaneo. Io avrei nominato De Gea capitano lo scorso anno, appena arrivato. Fossi stato in Ranieri mi avrebbe dato fastidio tutto questo. Non mi è piaciuta la gestione sinceramente"