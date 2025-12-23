L'attore, regista e giornalista, Andrea Bruno Savelli, ha commentato a TvPlay il momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
L’opinione: “Il ritorno di Pioli una tragedia. Kean? Lo scorso anno un caso”
Il pensiero dell'attore, regista e giornalista, Andrea Bruno Savelli, sul ritorno a Firenze di Pioli e la stagione di Kean
La squadra non è più forte di quella dello scorso anno. Kean ha segnato 20 gol e adesso ne sbaglia un sacco. La scorsa stagione è stata un caso, vista la sua carriera. De Gea era il secondo miglior portiere della Serie A.
Sul ritorno di Pioli in estate—
E' stata una delusione mostruosa. Era stato già tre anni a Firenze, tre anni di calcio orribile. L'idea di calcio era imbarazzante. Il ritorno è stata una tragedia atroce, non solo per i risultato, ma per quanto fatto vedere in campo. Non ha trovato soluzione e ha sbagliato anche il mercato, perché ha delle responsabilità su Piccoli e Sohm.
