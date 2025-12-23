L'ex attaccante viola, Luca Toni, ha parlato durante il podcast "Aura Sport" della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Toni duro: “Paratici deve entrare nello spogliatoio e abbassare la cresta a tutti”
Le parole dell'ex bomber viola, Luca Toni, sulla situazione complicata che sta vivendo la Fiorentina e l'arrivo di Paratici
Non posso far altro che dire la squadra viola per la peggior annata. Perché se l'inizio è stato buono, la seconda parte assolutamente no. Noi che abbiamo giocato sappiamo cosa vuol dire giocare a Firenze. Non so immaginare il clima che c'è adesso. L'aria è bruttissima.
Su Paratici—
Goretti è un ragazzo bravo, che sa fare il suo lavoro, ma non ha mai lavorato in una piazza così importante e in una situazione così difficile. Partici potrebbe essere l'uomo giusto, lo conosco perché l'ho avuto alla Juventus. E' uno che sa di calcio e soprattutto di personalità. Serve che uno entri nello spogliatoio e abbassi la cresta a tutti.
