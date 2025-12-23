L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, opinionista di Radio Bruno, ha parlato così nel suo intervento di oggi:
Amoruso: “Paratici porterà un suo uomo. Cambieranno le cose nello spogliatoio”
L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento viola
E' un segnale importante l'arrivo di Paratici. Sarà il responsabile dell'area tecnica, quindi avrà pieni poteri sul molte cose. Credo che Commisso avrebbe dovuto farlo prima, dopo la morte di Barone. Paratici è un conoscitore di calcio. Sicuramente comanderà e porterà un suo uomo. Nella sua squadra entrerà Goretti e Rubino. L'allenatore ha bisogno di essere confortato e supportato dalla dirigenza. E' un direttore sportivo molto schietto. Sa parlare di calcio e comunica bene con i calciatori. Le assenze in dirigenza hanno avuto ripercussioni anche nello spogliatoio. Con Paratici le cose cambieranno. Fascia di capitano? Pensavo fosse stato Ranieri a fare un passo indietro. Invece è stato costretto dal tecnico ad accettare la perdita della fascia di capitano. Lui non ha ancora imparato il ruolo di leader. Credo che sia stato anche contento di lasciare la fascia.
