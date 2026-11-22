Paolo Vanoli chiede alla Fiorentina di evitare un’altra ripartenza come quella di ottobre, quando i viola sbagliarono il primo tempo a Marassi e persero 2-1 contro il Genoa. La sosta di allora, durata tre settimane, aveva destabilizzato la squadra, mentre quella appena conclusa è stata più breve. «Se vogliamo alzare l’asticella le partite dopo la sosta sono quelle più importanti», ha detto il tecnico, che conosce il lavoro di Juric per avergli fatto da successore al Torino e mette in guardia da Varela, capocannoniere della Serie A.

Dalle Nazionali arrivano il primo gol di Oulai con la Costa d’Avorio e la doppietta di Mastantuono nell’amichevole vinta dall’Argentina contro il Costa Rica. Vanoli ha sottolineato che la rete può dare fiducia a Oulai e ha ritrovato anche Fagioli carico. Quanto a Mastantuono, il tecnico ha ribadito che «un attaccante deve fare entrambe le fasi». Ha citato l’esempio di Kvaratskhelia con Luis Enrique e ha spiegato che il classe 2007 sta crescendo anche nel lavoro lontano dalla porta, necessario per giocare ad altissimi livelli.

Ndour, rientrato al Viola Park senza giocare con l’Under 21 per un problema alla caviglia, svolgerà la rifinitura in gruppo dopo alcuni giorni di lavoro differenziato. Njie ha smaltito la contusione alla coscia rimediata all’esordio con la Svezia e si gioca con Gnonto un posto a sinistra. Atta, fermo dal 20 settembre per un sovraccarico addominale, dovrebbe partire dalla panchina ed essere reinserito gradualmente. Gonçalves va verso la conferma alle spalle di Pellegrino, con Beto in crescita. Alla domanda su quale rinforzo chiederebbe a Paratici, Vanoli ha risposto «I tre punti a Monza». Lo scrive il Corriere dello Sport.