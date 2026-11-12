Paratici dovrebbe sborsare 9,5 milioni
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Il Corriere dello Sport si sofferma sul riscatto di Joao Mario nei piani della Juventus:
È chiaro che toccherà cercare una destinazione per almeno uno degli esterni già di proprietà, ammesso e non concesso che Joao Mario rimanga alla Fiorentina - altrimenti servirà un'ulteriore operazione - ma è possibile una soluzione tampone per poi provare un grande colpo in estate. L'ultimo nome, che però è più una speranza o una suggestione, è quello di Alejandro Balde del Barcellona. È fuori dal progetto di Hansi Flick, finora ha raccolto cinque presenze e 124 minuti, una sola da titolare, rimanendo in panchina nelle altre. Può essere un colpo low cost, ma la concorrenza sarà elevata, perché chiunque cerca un terzino sinistro - soprattutto se dovesse salutare in prestito - cercherà una chiave di volta con il Barça. Anche in Italia e non solo in Europa, perché si tratta di un profilo troppo ghiotto da lasciarsi scappare. E forse l'unico che farebbe la differenza da subito.
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