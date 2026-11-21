Fiorentina quasi al completo nell’allenamento di venerdì mattina. Franco Mastantuono, ultimo a rientrare dagli impegni con le nazionali, si è allenato con i compagni, così come Luca Ranieri. È tornato in gruppo anche Fabiano Parisi, fuori da metà maggio per la rottura del crociato. Arthur Atta, alle prese con il recupero dal sovraccarico addominale, e Cher Ndour, rientrato acciaccato dall’Under 21, hanno alternato il lavoro collettivo a esercizi specifici. Entrambi, come Ranieri, vanno verso la convocazione per Monza. Resta fuori Pongracic.

In attacco Vanoli dovrebbe confermare Mastantuono a destra e Mateo Pellegrino al centro. A sinistra Alieu Njie sembra aver superato il fastidio alla coscia accusato con la Svezia, con Wilfried Gnonto come alternativa. Il dubbio riguarda Pedro Gonçalves. Con il portoghese alle spalle di Pellegrino, Vanoli riproporrebbe il 4-2-3-1 visto contro la Juventus. L’altra ipotesi prevede un centrocampista in più tra Brescianini e Ndour, a seconda di chi affiancherà Oulai.

In mediana Oulai resta favorito su Fagioli, mentre in difesa è aperto il ballottaggio tra Viery e Ranieri per il posto al fianco di Dragusin. Lo scrive il Corriere dello Sport.