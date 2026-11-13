Franco Mastantuono ha segnato quattro gol in 972 minuti con la Fiorentina, uno ogni 243 minuti. Nelle prime 11 giornate di Serie A è stato il terzo giocatore di movimento più impiegato da Paolo Vanoli e il più decisivo della squadra, pur giocando in posizione defilata e con compiti di copertura. Cresciuto nel River Plate e di proprietà del Real Madrid, il numero 30 viola si è sbloccato con una tripletta a Venezia e ha poi segnato contro il Sassuolo. Con i tre gol al Venezia è diventato il più giovane straniero a realizzare una tripletta nei cinque maggiori campionati europei, battendo il primato di Leo Messi.

Nella classifica del CIES sugli Under 21 più incisivi rispetto ai propri compagni, Mastantuono è terzo tra i giocatori dei principali campionati, con un’incisività superiore del 59% a quella dei compagni. Davanti a lui ci sono il connazionale Gianluca Prestianni del Benfica e Jorge Salinas, difensore del Racing Santander. Lamine Yamal è quarto a pari merito con Gessime Yassine, già protagonista con lo Strasburgo e il Marocco a quasi 21 anni.

Mastantuono ha stabilito un primato anche con l’Argentina, diventando il più giovane a esordire in una partita ufficiale con la nazionale maggiore, a 17 anni, 9 mesi e 22 giorni. Con sette presenze e un gol all’attivo, ha condiviso il campo con Messi nella partita d’addio della Pulce alla nazionale. «Stanno arrivando giovani giocatori molto bravi che meritano di essere qui», ha scritto Messi nel suo messaggio di saluto. Mastantuono e Prestianni sono due dei volti della nuova generazione argentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.