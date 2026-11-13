Il Corriere dello Sport, parlando dei numeri di Mastantuono, paragona le qualità dell'argentino con quelle del connazionale e amico Prestianni del Benfica:

E proprio con Prestianni è il paragone più intrigante. Stesso passaporto, stessa zona di campo, amici stretti al centro sportivo di Ezeiza intitolato a Messi, ma due modi diversi di prendersi la partita. La differenza non è solo il piede invertito: l’esterno del Benfica ha già messo a referto l’impressionante bottino di 12 gol e 6 assist in 20 apparizioni stagionali. In media c’è il suo zampino su quasi un gol a partita. Dalla sua il Pulguita, origini italiane da parte di padre, ha il vantaggio del palcoscenico europeo e nell’ultima apparizione in Europa League ha messo ko anche il Milan a San Siro. Nei suoi numeri stilati dall’Osservatorio svizzero vince l’invenzione: al top nel dribbling e nelle occasioni create, si arrende al gioiello di Azul per quanto riguarda finalizzazione e difesa. Un pareggio per quanto riguarda il lavoro di costruzione: 0,83 contro 0,81. Tanto il primo è un esterno esplosivo puro da strappo e profondità, quanto il secondo si è ritagliato un ruolo da fantasista che salta l’uomo, serve il compagno, tira e poi torna a rubare palla. L’oro della Viola e il diamante del Benfica. Due modi diversi di essere Diez oggi, anche se i conti non si fanno senza l’oste Nico Paz. Ma questa è un’altra storia.