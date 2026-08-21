Pinamonti piace anche alla Lazio, ma le condizioni imposte dal Sassuolo non favoriscono i biancocelesti

Redazione VN
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Di Andrea Pinamonti si sta parlando molto in ottica mercato, non solo per la Fiorentina in caso di partenza di Kean. Sull'attaccante si è fiondata anche la Lazio, pur con tutti i problemi che il mercato sta presentando ai biancocelesti.

Quelle condizioni

Come spiega il Corriere dello Sport, l'ostacolo primario è proprio il Sassuolo proprietario del cartellino. I neroverdi pongono condizioni non proprio semplici da soddisfare per Lotito, che ha il mercato a saldo zero. Ad ora, Pinamonti ha scadenza 2027 e nel suo contratto c'è l'opzione di prolungamento di un anno e se attivata consentirebbe agli emiliani di cederlo in prestito. Ma anche così per la formazione biancoceleste sarebbe complicato senza operare ulteriori cessioni. Servirebbe, in questo caso, un ulteriore avvicinamento da parte del Sassuolo.
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