Paratici studia un possibile sostituto di Kean. Piace Pinamonti, ma non è l'unica via
VIDEO VN - Grosso su Kean: “Vorrei tenerlo, ma nel caso gli diremo in bocca al lupo”
La Fiorentina ascolta eventuali rilanci del Como per Kean e aspetta. Paratici, consapevole del fatto che potrebbe perdere il suo attaccante, si sta guardando attorno a caccia di un possibile sostituto e tiene in caldo più di un'idea.
Pinamonti, ma non soloIl nome di Pinamonti resta più che mai vivo. Grosso conosce bene l'attaccante che ha avuto al Sassuolo e sarebbe una buona spalla di Pellegrino, ma il Corriere Fiorentino non si ferma qui: "occhio, perché non sono escluse sorprese dall'estero" si legge.
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