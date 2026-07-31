Notizie importanti per l'attacco della Fiorentina, sia dal campo che dal calciomercato. Moise Kean è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo aver seguito un programma di lavoro personalizzato concordato con lo staff tecnico. Una gestione programmata fin nei minimi dettagli per permettere all'attaccante di ritrovare la forma migliore.

Tuttavia, attorno al classe 2000 rimangono calde le sirene di mercato. Su di lui c'è il forte interesse del Como di Cesc Fabregas, grande estimatore del centravanti ex Juventus. La Fiorentina chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro e, oltre all'aspetto economico del cartellino, avrebbe tutto l'interesse a liberarsi di un ingaggio pesante da 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione. I lariani stanno riflettendo, ma la sensazione è che nelle prossime settimane possa arrivare un'offerta concreta. In sottofondo resta defilato anche il Lipsia, in attesa di sviluppi.

L'alternativa: fari puntati su Mateo Pellegrino

Se l'addio di Kean dovesse concretizzarsi, la prima scelta della Fiorentina ha già un nome e un cognome: Mateo Pellegrino del Parma. Il centravanti argentino sarebbe felicissimo di sposare la causa viola.

I ducali valutano il proprio calciatore attorno ai 22 milioni di euro più bonus, cifra importante ma non inarrivabile per le casse della Fiorentina. Inoltre, Pellegrino percepisce un ingaggio assolutamente in linea con i parametri societari (500 mila euro all'anno). Prima di affondare il colpo con il Parma, però, bisognerà attendere l'evoluzione dell'intreccio Kean-Como. Lo riporta il Corriere dello Sport.