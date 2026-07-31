La caccia agli esterni prosegue in casa Fiorentina, ma a prendersi il centro della scena in queste ore è il discorso legato al centravanti. Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, la società viola è sempre più vicina a Mateo Pellegrino, con i contatti che vanno avanti a ritmo serrato con il Parma.

Intreccio Piccoli e cifre dell'operazione

La riflessione in casa gigliata è significativa e presenta una novità importante: la Fiorentina potrebbe legare l'arrivo di Pellegrino all'uscita di Piccoli e non a quella di Kean. Al Parma, infatti, potrebbe interessare proprio Piccoli in prestito come parziale contropartita tecnica nell'operazione.

L'idea al vaglio del ds Paratici sarebbe quella di accelerare e anticipare l'arrivo del centravanti crociato sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni per la prossima estate.

La situazione di Moise Kean

Un'accelerazione per Pellegrino metterebbe la dirigenza viola in una posizione d'attesa più serena per quanto riguarda il futuro di Moise Kean, per il quale servirà ancora tempo. Al momento, sottolinea il quotidiano, il Como non ha presentato alcuna offerta ufficiale, così come non sono arrivate proposte concrete dall'estero. Il tempo comincia a stringere e là davanti il cantiere viola è più aperto che mai.