La Fiorentina continua a considerare Moise Kean il punto di riferimento dell’attacco. Il contratto fino al 2029 e il recente confronto tra il club, Fabio Grosso e gli agenti del giocatore hanno confermato la volontà comune di proseguire insieme. L’attaccante vuole riscattare quanto non è riuscito a fare nell’ultima stagione, mentre la società lo ritiene centrale nel progetto tecnico.
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Corriere dello Sport
CorSport: “I motivi per cui Kean non è sicuro di rimanere alla Fiorentina”
La Fiorentina continua a considerare Moise Kean il punto di riferimento dell’attacco
Nonostante questo, il mercato impone prudenza. La clausola rescissoria da 62 milioni di euro rappresenta una variabile da tenere in considerazione e, fino alla chiusura della finestra utile, nessuno può escludere scenari differenti. Per il momento, però, Kean è pienamente dentro il progetto viola.
Proprio per questo la Fiorentina si sta muovendo con anticipo e ha individuato in Mateo Pellegrino il profilo ideale da cui ripartire qualora il futuro di Kean dovesse cambiare. L’attaccante argentino rappresenta il piano alternativo già tracciato dalla dirigenza, a testimonianza di una strategia chiara anche in un mercato ricco di incognite. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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