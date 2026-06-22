CorSport: “I motivi per cui Kean non è sicuro di rimanere alla Fiorentina”

La Fiorentina continua a considerare Moise Kean il punto di riferimento dell’attacco. Il contratto fino al 2029 e il recente confronto tra il club, Fabio Grosso e gli agenti del giocatore hanno confermato la volontà comune di proseguire insieme. L’attaccante vuole riscattare quanto non è riuscito a fare nell’ultima stagione, mentre la società lo ritiene centrale nel progetto tecnico.