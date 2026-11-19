Franco Mastantuono ha segnato due gol di sinistro nel 7-0 dell’Argentina contro la Costa Rica, entrando all’intervallo al posto di Nico Paz, a sua volta autore di una doppietta nel primo tempo. La staffetta ha riacceso il dibattito su chi possa raccogliere l’eredità della maglia numero 10 di Leo Messi. Il ct Lionel Scaloni ha ricordato che il talento va messo al servizio della squadra e ha chiesto di accompagnare la crescita di Franco, il più giovane in campo, con tranquillità e sostegno, evitando soprannomi e paragoni pesanti.

�Per me l’Argentina è il massimo. Ho sempre sognato di indossare questa maglia», ha raccontato Mastantuono dopo la partita, sottolineando la voglia di dare il proprio contributo e migliorare ogni giorno. Il diciannovenne, in prestito dal Real Madrid, torna al Viola Park con la fiducia della doppietta e un legame già forte con lo spogliatoio viola. Finora ha giocato tutte le undici partite di campionato e le due di Coppa Italia della Fiorentina.

Il prossimo impegno è la trasferta di lunedì sera a Monza, contro i biancorossi di Ivan Jurić. Mastantuono avrà qualche giorno per recuperare dalle fatiche della nazionale prima di tornare in campo con la Fiorentina. Vanoli conta sulla sua capacità di prendersi responsabilità, cercare la giocata e mettere la propria fantasia al servizio della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.