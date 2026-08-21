Resta tutto da decidere il prossimo futuro di Dodo, che pare ogni giorno più lontano dalla Fiorentina. Oltre al sibillino messaggio via social, c'è da registrare il forte e continuo interesse del Nottingham Forest. Da qualche giorno, infatti, il club inglese sta mantenendo serrata la corte all'esterno che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo.

La situazione

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il Corriere dello Sport definisce nei dettagli la situazione:. Dall'Inghilterra riflettono sulla proposta da formulare e si attendono novità, ma Paratici è pronto a cautelarsi.