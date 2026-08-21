La Fiorentina fa il prezzo per Dodo, con il Nottingham Forest sempre interessato dalla Premier League
VIDEO VN - I tifosi chiedono il rinnovo a Dodò, poi il siparietto col ventaglio
Resta tutto da decidere il prossimo futuro di Dodo, che pare ogni giorno più lontano dalla Fiorentina. Oltre al sibillino messaggio via social, c'è da registrare il forte e continuo interesse del Nottingham Forest. Da qualche giorno, infatti, il club inglese sta mantenendo serrata la corte all'esterno che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo.
La situazioneIl Corriere dello Sport definisce nei dettagli la situazione: dalla Premier la richiesta è dell'intero cartellino, per i viola non si scende sotto i 10 milioni di euro. Dall'Inghilterra riflettono sulla proposta da formulare e si attendono novità, ma Paratici è pronto a cautelarsi. Se non arriverà la cessione ha già pronto un rinnovo annuale per disinnescare ogni tipo di tensione.
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