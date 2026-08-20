Messaggi riguardanti il proprio futuro su Instagram per il terzino brasiliano?
VIDEO - La serenità di Dodò: autografi e sorrisi in attesa del futuro
Il terzino destro Dodò ha pubblicato in serata una storia molto curiosa su Instagram, raffigurante un leone che ruggisce ed un messaggio che può anche lasciar intendere qualcosa riguardo al suo futuro. "Di tutte le certezze che ho, la più grande è che, indipendentemente da ciò che i miei occhi stanno vedendo ora, c'è qualcosa di immenso che sta preparando nel silenzio per Dio": questo quanto scritto dal brasiliano sul social. Arrivano novità di mercato?
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