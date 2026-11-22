Spazio a Gnonto sulla sinistra
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Contro il Monza, Njie dovrebbe andare in panchina e Gnonto prendere il suo posto. Il Corriere dello Sport spiega come cambia l'assetto tattica della Fiorentina:
Che cosa cambierebbe? Senza Njie verrebbe a mancare almeno all'inizio uno degli elementi più in forma di questo periodo, come raccontano inequivocabilmente i tre gol consecutivi segnati dall'esterno svedese nelle ultime tre partite di campionato, ed è uno dei motivi che induce Vanoli a pensarci fino alle ore immediatamente precedenti la sfida del Brianteo contando sul giorno in più garantito dal posticipo (serale), mentre viceversa il dinamismo e la capacità di Gnonto di adattarsi subito alle necessità contingenti sarebbero caratteristiche utili alla Fiorentina per fronteggiare l'avvio prevedibilmente veemente del Monza di Juric, così ad esempio con l'Atalanta in un primo tempo con tante palle-gol non sfruttate da Varela e compagni. Insomma, l'infortunio senza conseguenze a Njie ha fatto tirare un sospiro di sollievo al Viola Park, ma Gnonto è pronto: perché sa che è (sarebbe) l'occasione che aspetta da settimane.
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