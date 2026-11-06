Dopo aver raccolto quattro punti nelle sue prime due partite dal ritorno sulla panchina viola al posto di Grosso, Paolo Vanoli punta alla sfida di domenica contro la Juventus per muovere in maniera decisa la classifica e trovare risposte di spessore sul piano dell'identità. In attesa di sfruttare la sosta di campionato per lavorare con la dovuta calma su eventuali correttivi tattici, il mister deve fare i conti con un'infermeria che non regala buone notizie: sia Luca Ranieri sia Arthur Atta hanno continuato a svolgere lavoro differenziato anche nella giornata di ieri. Le possibilità, secondo il Corriere Fiorentino, di vederli tra i convocati sono ridotte al lumicino, con il loro rientro a pieno regime che slitterà con ogni probabilità alla trasferta di Monza dopo la pausa.

Scelte di formazione: conferme in attacco e il nodo Oulai

Senza stravolgimenti all'orizzonte, le scelte nel reparto arretrato appaiono praticamente tracciate, con Dragusin e Viery confermati al centro della difesa a protezione di De Gea, affiancati sulle corsie esterne da Jimenez e Joao Mario. In mediana, nonostante la spinta di Christ Inao Oulai, distintosi per gli ottimi ingressi a gara in corso contro Atalanta e Sassuolo, il trio composto da Fagioli (fresco di convocazione in Nazionale con il Ct Mancini), Ndour e Brescianini resta in netto vantaggio per garantire copertura ed equilibrio. In attacco, con Pellegrino riferimento centrale affiancato dagli ispirati Mastantuono e Njie (entrambi a segno a Reggio Emilia), Pedro Goncalves è destinato a partire nuovamente dalla panchina, pronto a rappresentare una carta d'impatto a match in corso.

Risposta del pubblico: il Franchi spinge per il tutto esaurito

A fare da cornice al grande appuntamento di domenica ci sarà una risposta di pubblico delle grandi occasioni. La prevendita dei tagliandi prosegue infatti a ritmi vertiginosi per una partita tradizionalmente fondamentale nell'economia della stagione viola: superata abbondantemente quota 21mila biglietti staccati, l'obiettivo concreto della società e dei botteghini è quello di avvicinare il tutto esaurito registrato in occasione della sfida delle celebrazioni del centenario contro il Frosinone, quando sugli spalti del 'Franchi' si toccò la cifra di 23.132 spettatori paganti.