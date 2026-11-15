Nella pausa la Fiorentina potrebbe recuperare Ranieri in un reparto difensivo falcidiato dalle assenze. Tutto ok per Ndour.
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Dopo il weekend si cominceranno a tirare le somme sulla rosa a disposizione di Vanoli in vista di Monza-Fiorentina, nella speranza di ricevere buone notizie. Detto delle speranze di recupero di Atta, secondo il Corriere Fiorentino non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Ndour. Il centrocampista aveva lasciato il ritiro dell'Under 21 per un problema alla caviglia e ha lavorato a parte.
Focus difesaLa retroguardia è ad ora il reparto più falcidiato: Ranieri aveva saltato le ultime cinque partite ma ora sta ritrovando continuità in allenamento e a Monza spera di esserci. Resta più indietro Pongracic, alle prese con una lesione al bicipite femorale e ancora bisognoso di tempo. E poi c'è Parisi, che sta recuperando dalla lesione al crociato: a dicembre dovrebbe iniziare a tornare con il gruppo.
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