La Fiorentina cederà Lucas Beltran, ma non sarà l'unico. Sul futuro, per esempio, di Piccoli ballano almeno 25 milioni, quelli versati al Cagliari la scorsa estate.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina su Pellegrino. E al Parama potrebbe finire un attaccante viola”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina su Pellegrino. E al Parama potrebbe finire un attaccante viola”
Un’eventuale cessione temporanea al Parma alle prese con varie richieste per Pellegrino (anche viola) potrebbe diventare una via di fuga interessante
Piccoli—
Un problema non da poco per Paratici che sul mercato mantiene buoni rapporti con Cherubini, oggi ad del Parma ma già ds di una Juventus guidata insieme, che potrebbe aprire a un arrivo in prestito del centravanti italiano.
Pellegrino—
Con un futuro di Kean tutto ancora da scrivere lo spazio per Piccoli in viola è comunque frenato anche da valutazioni tecniche, e un’eventuale cessione temporanea al Parma alle prese con varie richieste per Pellegrino (anche viola) potrebbe diventare una via di fuga interessante rispetto al rischio di dolorose minusvalenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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