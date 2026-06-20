Fabio Paratici non sarà solo un "semplice" direttore sportivo, ma un dirigente a tutto tondo che si occuperà anche della riorganizzazione della società e della gestione del Viola Park. Il Corriere Fiorentino si concentra proprio su quest'ultimi due aspetti. Ecco, infatti, quanto si legge sul quotidiano:
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Nuovi ingressi in società. Comunicazione medica da cambiare”
I due nuovi manager (il Revenues & Marketing director Francesco Picciotto e il nuovo responsabile del Viola Park Paolo Morganti, ndr), il primo con esperienze in Ferrari e all’Inter, il secondo in arrivo dal Catanzaro dopo aver supervisionato Vinovo e Novarello, sono solo due dei nuovi ingressi, visto che ulteriori innesti sono previsti anche nella comunicazione (dove oltre al responsabile Luca Gianmarini e ad Arturo Mastronardi potrebbero essere affiancati altri profili) e intorno alla prima squadra dove la ricerca è estesa a collaboratori di una certa esperienza. Diverso il discorso in merito allo staff medico, almeno a giudicare da quei 'processi operativi' da ottimizzare che Paratici ha tirato in ballo ancor prima di parlare di cambiamenti nello staff. Traducendo: non è detto che il responsabile sanitario Luca Pengue possa esser sostituito, di certo l’obiettivo è cambiare determinate dinamiche (anche comunicative) che lo scorso anno non sono state valutate efficaci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA