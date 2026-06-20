Cor. Fio: “Nuovi ingressi in società. Comunicazione medica da cambiare”

I due nuovi mana­ger (il Reve­nues & Mar­ke­ting direc­tor Fran­ce­sco Pic­ciotto e il nuovo respon­sa­bile del Viola Park Paolo Mor­ganti, ndr), il primo con espe­rienze in Fer­rari e all’Inter, il secondo in arrivo dal Catan­zaro dopo aver super­vi­sio­nato Vinovo e Nova­rello, sono solo due dei nuovi ingressi, visto che ulte­riori inne­sti sono pre­vi­sti anche nella comu­ni­ca­zione (dove oltre al respon­sa­bile Luca Gian­ma­rini e ad Arturo Mastro­nardi potreb­bero essere affian­cati altri pro­fili) e intorno alla prima squa­dra dove la ricerca è estesa a col­la­bo­ra­tori di una certa espe­rienza. Diverso il discorso in merito allo staff medico, almeno a giu­di­care da quei 'pro­cessi ope­ra­tivi' da otti­miz­zare che Para­tici ha tirato in ballo ancor prima di par­lare di cam­bia­menti nello staff. Tra­du­cendo: non è detto che il respon­sa­bile sani­ta­rio Luca Pen­gue possa esser sosti­tuito, di certo l’obiet­tivo è cam­biare deter­mi­nate dina­mi­che (anche comu­ni­ca­tive) che lo scorso anno non sono state valu­tate effi­caci.