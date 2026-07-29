Fagioli e Oulai hanno giocato insieme i 15' finali col Gubbio, poi si sono alternati col QPR: stasera una nuova occasione?
Prima 15 minuti assieme, nel finale di Fiorentina-Gubbio al Viola Park, poi un tempo a testa a Loftus Road contro i Queens Park Rangers: Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai stanno facendo le prove assieme a Fabio Grosso per coesistere nel centrocampo della Fiorentina.
Chi da regista?La Nazione scrive che questa sera, nell'amichevole a Vicarage Road contro il Watford (tutte le info) i due potrebbero ottenere il primo gettone da titolari assieme, probabilmente con Atta a completare il trio più atteso. Nel caso, si legge, sarebbe l'ivoriano il favorito per occupare la cabina di regia. In questi giorni di ritiro inglese Grosso li ha alternati, con chi dei due non faceva da vertice basso a occupare la zolla di mezzala destra.
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