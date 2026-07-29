Prima 15 minuti assieme, nel finale di Fiorentina-Gubbio al Viola Park, poi un tempo a testa a Loftus Road contro i Queens Park Rangers: Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai stanno facendo le prove assieme a Fabio Grosso per coesistere nel centrocampo della Fiorentina.

Chi da regista?

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La Nazione scrive che questa sera, nell'amichevole a Vicarage Road contro il Watford () i due potrebbero ottenere il primo gettone da titolari assieme, probabilmente con Atta a completare il trio più atteso. Nel caso, si legge,. In questi giorni di ritiro inglese Grosso li ha alternati, con chi dei due non faceva da vertice basso a occupare la zolla di mezzala destra.