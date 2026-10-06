Cher Ndour si prende le prime pagine dei quotidiani. Il suo gol da oltre 70 metri lascia tutti a bocca aperta, con il centrocampista della Fiorentina che si prende con forza il "premio" di migliore in campo nella sfida contro la Polonia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8,5: Ma che gol hai fatto, Cher? Una roba mai vista, da 75 metri. E prima l'irruzione per la rete del 2-0. Continua cosi, ragazzone.

TUTTOSPORT 8,5: Il gol del 3-0 segnato da una settantina di metri è per le cineteche e vale da solo il voto altissimo, però Ndour va elogiato perché… una doppietta da capitano e una prestazione da leader nella partita più importante finora giocata da questa Under vogliono dire una cosa sola: presto alla corte di Mancini.