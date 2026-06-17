Antognoni non ne vuole sapere: “Mi hanno invitato con un’email…non ci vado”

Giancarlo Antognoni non ne vuole proprio sapere. Il grande numero 10 della Fiorentina, dopo le parole a Repubblica, a ribadito la sua posizione alla Nazione

Redazione VN 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 07:15)

Non ci vado. Mi hanno invitato con la solita mail... nemmeno una telefonata. Magari non sarei andato comunque, ma con una telefonata forse le cose sarebbero andate in maniera diversa...

Commisso —

Nulla da fare. La scelta ormai è presa. Non c'è niente da ricucire, perché il rapporto con l'attuale proprietà viola, di fatto, si è sfilacciato fino a esaurirsi del tutto. E un riavvicinamento non è avvenuto nemmeno dopo la morte di Rocco Commisso.

Antognoni —

Cinque anni di freddezza. Sono andato al funerale e ho fatto le condoglianze alla famiglia per correttezza e rispetto. Mi dispiace per i tifosi, con loro c'è sempre un ottimo rapporto