Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato del Bologna. A gennaio potrebbe ricomporsi una coppia che a Firenze ha fatto bene: Cataldi-Palladino. Il centrocampista della Lazio potrebbe raggiungere l'ex allenatore della Fiorentina:

Una volta rimarcato questo, è normale che nel caso in cui altri rossoblù dovessero esternare pubblicamente o anche solo far sapere a Palladino di preferire una cessione non trovando spazio (vedi a oggi Nikola Moro e Artem Dovbyk), il Bologna valuterebbe con loro e con i loro agenti il daffarsi, poi insieme prenderebbero una decisione. Poco ma sicuro per un calciatore che andrà via, un altro arriverà. A parte il centrocampista, appunto, che arriverà al di là di tutto e di tutti. Sartori e Di Vaio stanno seguendo alcuni profili in Belgio, Olanda e Francia, poi ci sono le idee «italiane». Una riguarda Danilo Cataldi, 32 anni, stimatissimo da Palladino, che lo ha avuto alla Fiorentina: l’uomo Lazio è in scadenza di contratto a giugno e da poco sembra essersi messo alle spalle un serio infortunio. L’altra riguarda Warren Bondo, classe ‘2003, al Monza con Palladino e ora al Milan. La terza, la più complicata, è relativa a Christian Ordonez del Parma, classe ‘2004. Gli ultimi due non farebbero lista.