Stadio a Signa, le aree dove si potrebbe costruire la nuova casa della Fiorentina

Fermo il campionato, la dirigenza viola si può dedicare alla ricerca della location ideale per l’eventuale nuovo stadio. Questa mattina è tornata d’attualità Signa con il Sindaco Fossi che ha ammesso contatti con la Fiorentina. Si è parlato inizialmente dell’area ex Nobel, vera e propria città nascosta nel bosco, di proprietà privata che nei primi anni del secolo scorso ospitava una fabbrica di dinamite, ma l’area in questione è abbandonata da decenni. Una seconda ipotesi sarebbe quella fra via Arte della Paglia e via Argine Strada. Vediamoli in dettaglio

Scheda 1 di 3