Stadio a Signa: confermati i contatti con la Fiorentina. Intanto le opposizioni attaccano il sindaco

Pochi giorni fa il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha lanciato la candidatura del suo Comune per la realizzazione del nuovo stadio. Nelle scorse settimane il primo cittadino – scrive La Nazione – aveva fatto sapere di avere alcune aree disponibili per un eventuale progetto. Si era parlato inizialmente dell’area ex Nobel, vera e propria città nascosta nel bosco, di proprietà privata: un tempo ospitava una fabbrica di dinamite ormai abbandonata da decenni. Si è poi fatta strada un’altra ipotesi, quella di terreni fra via Arte della Paglia e via Argine Strada che, fino a qualche settimana fa, erano stati individuati per un nuovo lago legato all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola: per costruire la nuova pista si sarebbe tolto uno specchio d’acqua da Sesto, ricreandolo a Signa. Ora che il progetto aeroportuale si è arenato, Signa ha pensato di lanciare l’area come possibile sede dello stadio della Fiorentina. Anche se sul terreno esistono importanti vincoli idrogeologici, che rendono molto difficile la costruzione di un’opera del genere.

Nel frattempo le opposizioni si sono scatenate contro il sindaco: “La proposta di uno Stadio a Signa è poco seria, inconsistente e irreale? Ma non solo – scrivono Gianni Vinattieri, Chiara Di Bella e Matteo Mannelli di Uniti per Signa (Ups) –. Secondo noi è una manovra politica interna al Pd: un attacco alla proposta di Campi Bisenzio. Già nel 2010, quando i proprietari della Fiorentina erano i Della Valle, Fossi, all’epoca assessore alla Cultura, propose l’area dei Renai come sede per lo stadio. A distanza di dieci anni, ora da sindaco, Fossi indica la stessa area. Ma solo a livello mediatico. Ci chiediamo: in dieci anni cosa è stato fatto per far passare l’idea da sogno a realtà? Quale atto è stato approvato?“. Il sindaco Giampiero Fossi conferma i contatti con la Fiorentina, ma allo stesso tempo dice di essere concentrato in questo momento sull’emergenza Coronvirus.