Sottil conquista Di Francesco: ipotesi cambio modulo pur di schierarlo titolare

Il Corriere dello Sport, nella pagina dedicata al Cagliari, dedica ampio spazio a Riccardo Sottil. L’esterno viola in prestito in Sardegna ha ben figurato con l’Under 21 e anche nella gara di campionato contro il Sassuolo. I suoi concorrenti da qui in avanti sono Joao Pedro e Ounas, arrivato dal Napoli. Eusebio Di Francesco punta molto su Sottil, il quotidiano ipotizza che pur di schierarli tutti insieme e non rinunciare al giovane viola l’allenatore potrebbe passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

