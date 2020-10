Callejon come Mr Wolf. Classe ed esperienza per risolvere i problemi viola

Concluso il ciclo azzurro, ne vuole iniziare uno viola. Josè Maria Callejon ha lasciato il cuore a Napoli, ma adesso a Firenze vuole scrivere una nuova pagina della sua carriera. Come scrive il Corriere Fiorentino lo farà mettendo a disposizione della squadra tutta la sua classe e la personalità, emersa anche dalla conferenza di presentazione. Dal “Non sono l’erede di Federico Chiesa” a “Il 3-5-2 non sarà un problema” fino al contatto con Franck Ribery “Ho già fatto due chiacchiere con lui e ci troveremo bene insieme”. In attesa di vederlo all’opera, Callejon ha scelto Firenze rispetto alle sirene spagnole e ad altre squadre di Serie A. E può diventare il Mr Wolf della Fiorentina, ossia l’uomo che risolve i problemi, anche in zona gol.

CALLEJON AGO DELLA BILANCIA: PER ORA SI RESTA SUL 3-5-2, IN FUTURO…