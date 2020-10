Callejon ago della bilancia: per ora si resta sul 3-5-2, in futuro…

Assist, gol e non soltanto. José Maria Callejon sarà la chiave per il futuro tattico della Fiorentina. In attesa che ritrovi la forma migliore e possa essere schierato da titolare, lo spagnolo apre la strada a diverse soluzioni per Beppe Iachini. Come scrive La Nazione, la sua tecnica sopraffina si aggiunge ad un pedigree da campione e dall’entusiasmo di un Primavera, ma la condizione fisica è ancora un pizzico sotto a quella dei compagni. Andrà aspettato, con lo Spezia andrà in panchina e il tecnico viola lo utilizzerà come alter ego di Chiesa, ma sarà la chiave per spostarsi dal 3-5-2 al 3-4-3: Iachini lo ha già sperimentato nella parte finale dello scorso campionato, chissà che quando Calleti sarà al 100% non possa diventare il modulo di riferimento.

CALLEJON, IL VETERANO CHE VUOLE ANCORA STUPIRE