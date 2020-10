Callejon cambia tutto, il veterano che vuole ancora stupire. La strategia di Iachini

Come riportato nell’approfondimento di Repubblica, Josè Maria Callejon è entrato nella storia del Napoli non solo per i gol ma anche per i suoi assist. Il progetto tattico di Iachini sta lentamente cambiando per lui. La volontà del tecnico è quella di mettere una punta al centro dell’attacco che abbia a supporto lo spagnolo e Franck Ribery. Due grandi giocatori al servizio del centravanti per risolvere una volta per tutte il problema del gol. Due veterani che hanno ancora voglia di stupire nonostante l’età. In queste settimane hanno svolto diverse sessioni di allenamento per trovare la giusta intesa, sotto lo sguardo attento di Iachini che valuta nuove soluzioni. In ogni caso la disponibilità dell’ex Napoli è totale: “Farò quello che mi chiede il mister a Napoli non ho mai giocato come quinto a destra ma se ci sarà occasione lo farò. Così come la punta, così come stare dietro la punta. Voglio aiutare la Fiorentina a crescere ancora”.

