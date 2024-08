SONDAGGIO VN – Fiorentina ancora su Berardi. Lo prendereste?

Quella di Berardi e la Fiorentina è diventata un vero e proprio must di tutte le sessioni di calciomercato. Si sono cercati, stuzzicati e accarezzati, ma alla fine l'esterno classe '94 non ha mai indossato la maglia viola. Stavolta quello di Berardi potrebbe essere un nome buono in casa viola per le ultime giornate di mercato. Berardi è oggi alle prese con la riabilitazione dall'infortunio al tendine d'Achille. Oltre a questo, la retrocessione del Sassuolo potrebbe spingere i neroverdi a cederlo ad un prezzo conveniente. Berardi alla Fiorentina: lo vorreste? Rispondete al nostro sondaggio.