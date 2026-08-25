Arrivata l'offerta dei lombardi per Kean, palla ai viola
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L'offerta del Como per Moise Kean è arrivata, la Fiorentina avrà ora 48 ore di tempo per rispondere. Confermata la nostra indiscrezione. Il rilancio dei lombardi intorno ai 40 milioni è arrivato e adesso la palla passa in mano al club gigliato, chiamato a esprimersi sul futuro dell'attaccante italiano, subentrato ieri contro la Roma. Sono ore decisive per il futuro di Moise Kean.
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