Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il sindaco di Ripacandida, Michele Chiarito, per raccontare il forte legame che unisce il piccolo borgo lucano in provincia di Potenza a Franco Mastantuono, gioiellino del Real Madrid ormai a un passo dall'indossare la maglia della Fiorentina. Fu proprio da Ripacandida che, circa un secolo fa, il bisnonno paterno del calciatore partì alla volta dell'Argentina. Ecco le parole del sindaco:

"Per noi è un motivo di grande orgoglio avere un calciatore così importante che ha origini lucane. Abbiamo avuto la possibilità di ricevere in comune il babbo e il nonno di Mastantuono: in quell'occasione mi hanno donato una maglia del Real Madrid da regalare a tutta la mia comunità. Il legame della sua famiglia con Ripacandida è ancora molto stretto".

"La storia di emigrazione e le radici mai dimenticate"

"All'epoca era molto diffusa la partenza di tanti italiani verso l'Argentina e il bisnonno di Mastantuono è stato uno di quelli che ha lasciato la Lucania per andare in Sudamerica. Il nonno e il padre di Franco sono venuti in visita anche una decina di anni fa per scoprire chi del proprio ramo familiare fosse rimasto qui in Italia, ed è per questo che abbiamo mantenuto i rapporti nel tempo".

"Speranza Fiorentina per vederlo più spesso"

"Sono convinto che Mastantuono abbia grande voglia di tornare in Italia: abbiamo delle interlocuzioni in corso con la famiglia e ci hanno detto che in futuro Franco verrà a Ripacandida a salutarci. A maggior ragione, se dovesse trasferirsi alla Fiorentina per noi sarebbe davvero perfetto, visto che potremmo vederlo molto più spesso".