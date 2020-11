Sconcerti: “Iachini? I suoi errori arrivano dopo quelli della società. Sul ritorno di Prandelli…”

Mario Sconcerti, editorialista Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno: “Prandelli bis? Lo stimo troppo per mettermi in qualunque modo di traverso, credo possa essere la persona giusta fino a fine campionato, poi ne vorrei riparlare. Onestamente nella Fiorentina attuale vedo buoni giocatori, non oltre. Soprattutto c’è una società forte e va aiutata a sbagliare il meno possibile. Del mercato di gennaio non si vedono più tracce, si fa fatica ad avere un progetto, poi arrivano gli errori di Iachini. I giocatori sono fuori ruolo perché si cerca di mettere insieme i migliori, quelli con un po’ più di qualità degli altri. Per qualità la Fiorentina ha almeno sette-otto squadre davanti. Che siano mancati gli investimenti non c’è dubbio, la squadra è la conseguenza della società”.

