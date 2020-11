Di Palma: “Prandelli-Fiorentina? Squadra adatta, ci sono le componenti per fare bene”

Vincenzo Di Palma, nello staff di Cesare Prandelli come preparatore dei portieri tra Verona, Parma e Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno: “Sarei felice di vedere nuovamente Cesare alla Fiorentina, lo merita lui e la società merita un allenatore come lui. Ha conoscenze e competenze. Dragowski è un buon portiere, ha buone qualità, è molto reattivo, ma deve limare qualcosa in uscita. Ho visto qualche partita della Fiorentina, secondo me è una buona squadra e potrà una buon campionato. È adatta a Prandelli, lui sa trasmettere conoscenze ai giocatori, che poi riescono a metterle in campo. Sicuramente qualcosa in carriera Cesare ha sbagliato, però ha tutte le carte per rimediare e merita un’altra chance, perché le qualità le ha. Poi lui ama Firenze, la Fiorentina e i fiorentini, ci sono tutte le componenti per fare bene“.

