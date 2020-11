Polverosi: “Mazzarri non andrà alla Fiorentina. Ecco perchè il suo arrivo è irrealizzabile”

In un editoriale per Calciomercato.com, Alberto Polverosi analizza la situazione relativa al possibile approvo di Walter Mazzarri alla Fiorentina. Per il giornalista si tratta di un ipotesi inarrivabile, e queste sono le sue motivazioni:

Innanzitutto Mazzarri non è stato contattato direttamente dal club viola. A Campiglia e dintorni sono rimbalzate solo voci che lo vedrebbero in corsa per la panchina della Fiorentina insieme ad altri toscani. Per tornare in viola, quarant’anni dopo l’esperienza nelle gioavnili, avanzerebbe quattro chiare condizioni. (1): contratto non di 6 mesi ma di 3 anni, tempo da lui ritenuto indispensabile per costruire una squadra di vertice. (2): un ingaggio decisamente superiore ai livelli attuali della Fiorentina (almeno tre volte superiore a quello di Iachini). (3): l’acquisto immediato di un grande centravanti. (4): la garanzia da parte della società della costruzione di una squadra da 5°-6° posto. Bastano due di questi punti per capire che l’ipotesi non potrà mai realizzarsi. Attualmente vero e proprio imprenditore nel ramo del turismo, lascerà la propria attività solo di fronte ad offerte che lo entusiasmino