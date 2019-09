Rocco c’è: 6700km e non sentirli. “Non è una cosa normale…”

“Non è normale avere un presidente così presente, che vuole stare con noi anche in ritiro”. E’ passata quasi inosservata la frase di qualche giorno fa pronunciata da Kevin Prince Boateng, uno che di squadre e di presidenti ne ha conosciuti molti. E la cosa più incredibile è che il soggetto in questione (Rocco Commisso, of course) abiti a 6700km da Firenze. Non proprio dietro l’angolo. A 3 mesi da quando ha acquistato la Fiorentina, è già venuto 4 volte in Italia ed è rimasto al seguito della squadra complessivamente per circa un mese e mezzo. In media fa 1 giorno su 2, molto più della gran parte dei presidenti di Serie A, compresi gli italiani. Certo, siamo solo agli inizi ma quello che più impressiona è la partecipazione totale con cui si è immerso nel mondo Fiorentina. Dalla prima squadra alle giovanili, passando per la Women’s, gli aspetti di marketing e di infrastrutture, Rocco segue tutto in prima persona nonostante abbia piazzato sul territorio un uomo di massima fiducia come Joe Barone. Il confronto con i Della Valle, specialmente il loro ultimo periodo, è addirittura impietoso nonostante la distanza Firenze-Casette d’Ete fosse di appena 280km, anche se le vere valutazioni andranno fatte nel lungo periodo. E ROCCO AVVERTE: “VOGLIO STADIO E CENTRO SPORTIVO, MA…”