Commisso: “I tempi sono lunghi, ma non per colpa mia. Se servono 10 anni per lo stadio non lo faccio”

Rocco Commisso ha parlato anche di questioni esterne alla fondazione Meyer:

“Stadio? Sono colpito, credevo che negli ultimi 20 anni la questione fosse arrivata ad un punto più avanzato, invece non è così. Non posso se la via non è libera, quindi serve tempo, ma non per colpa mia. Voglio rispettare le leggi ed i costumi italiani, quindi mi servirà tempo, ma voglio ringraziare tutto.

Stadio e Centro Sportivo? In due mesi ci potrà essere la decisione definitiva, e si inizierà a lavorare, per costruire nel tempo più rapido possibile. Per lo stadio abbiamo molte opzioni, ad alcune siamo più vicini, ad altre più lontane. Ogni situazione presenta problemi, di tempistiche, tasse, location e via dicendo. Per trent’anni non è stato fatto nulla, vediamo cosa succederà nei prossimi mesi. Il percorso si deve fare, ma se servono dieci anni per lo stadio non lo faccio. ”