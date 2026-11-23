Le parole di Varela nel post partita
VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa
L'attaccante del Monza, Gustavo Varela, a Dazn, ha parlato al termine della gara vinta contro la Fiorentina, dove ha realizzato anche due reti. Le sue parole:
Non sto credendo a quello che sto facendo, torno a casa, chiudo gli occhi e provo a dormire e penso: "Ma cosa sta succedendo". La vita mi sta sorridendo per questo momento. Il rigore consegnato da Pessina? Il capitano mi dà grande fiducia, così come tutti quelli del Monza. Sono felice di questo. La mia esultanza è un significato tra me e la mia famiglia, lo tengo per me il significato. Se alla fine sarà capocannoniere forse ve lo dirò.
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