Il commento di Andrea Stramaccioni su Nicolò Fagioli

Redazione VN
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Andrea Stramaccioni, nel pre partita di Turchia-Italia, ha parlato di alcuni singoli azzurri ai microfoni Rai. Le sue parole su Nicolò Fagioli:

Fagioli è una scelta che va nella direzione della qualità, vedremo se giocherà da vertice basso o da mezz'ala come annunciato da Mancini. Questo ambiente bollente sarà fondamentale l'approccio mentale. Kayode può portare freschezza, gamba ed entusiasmo.
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