Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Michele Serena, doppio ex di Venezia e Fiorentina, si è soffermato sul momento della Fiorentina e del Venezia:

Fiorentina e Venezia appaiate a 0 punti. Non mi sarei mai aspettato un avvio così dei viola e mai avrei pensato di trovaree Venezia appaiate a 0 punti. Entrambe le squadre hanno bisogno di muovere la classifica con una vittoria, anche perché squadre come Frosinone e Cagliari hanno già fatto due vittorie, quindi entrambe dovranno dare un colpo, un colpo forte da 3 punti. Se ci dovesse essere una squadra sconfitta, la situazione diventerebbe pesante per quest'ultima.

Sull’esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli

Sulla scelta di Vanoli, io penso che abbia del coraggio il direttore: non tutti avrebbero fatto questa scelta di tornare sui propri passi. Penso che Vanoli sia l’uomo giusto, anche perché conosce i giocatori, che li ha lasciati un paio di mesi fa, e conosce anche le dinamiche societarie, città e tifoseria. È una situazione strana, dev’essere successo qualcosa tra due persone che si stimavano e si stimano ancora, e non mi aspettavo un cambio dopo appena 3 partite, anche se con zero punti.. Penso chesia l’uomo giusto, anche perché conosce i giocatori, che li ha lasciati un paio di mesi fa, e conosce anche le dinamiche societarie, città e tifoseria.

Sulle prossime mosse di Vanoli

È una squadra costruita dal direttore sportivo con il precedente allenatore, Vanoli subentra in questo momento e dovrà guardare il bicchiere mezzo pieno e, inizialmente, e aggiungo anche condividendo questa scelta, si affiderà sui giocatori che più conosce. Paolo ha già giocato anche al Venezia con il 4-3-3 e saprà dunque trovare la chiave di lettura, si spera, più velocemente possibile.