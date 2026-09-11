Francesco Fourneau, 42 anni, è un arbitro di indubbia esperienza nella categoria: quella odierna sarà la sua seconda direzione in Serie A in questa stagione e, con questa gara, raggiungerà la sua 62ª presenza nel massimo campionato italiano.

Nella gestione della gara è un arbitro molto preciso, che tende a lasciar correre e a non fischiare i cosiddetti “mezzi falli”, una caratteristica che ormai vediamo sempre più spesso in questa stagione. Mostra una discreta empatia con i calciatori e discreto è anche il dialogo, soprattutto quando a rivolgersi a lui è il capitano. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la sua media di 4,5 cartellini a partita è corretta e in linea con il suo metro di arbitraggio.

Tutto sommato, considerando le caratteristiche e le esigenze della gara, mi pare una designazione corretta e coerente.