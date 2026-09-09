Dove vedere Venezia-Fiorentina in TV e streaming: le indicazioni per seguire l'anticipo della 4ª giornata di Serie A
VIDEO - La Fiorentina attuale è davvero più forte di quella dell'anno scorso?
Dopo il ribaltone in panchina, la Fiorentina riparte da Venezia. I viola, con Vanoli di nuovo alla guida al posto dell'esonerato Grosso, fanno visita alla squadra di Stroppa, un'altra formazione ancora a 0 punti in classifica. Sarà il primo anticipo della 4° giornata della Serie A Enilive. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Dove vedere Venezia-Fiorentina
|Venerdì 11 settembre, ore 20:45
|Stadio Penzo, Venezia
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Grosso a Paratici: "Se mi vuoi bene, esonerami". Il problema erano gli esterni
Esclusive
Paratici, gli errori (gravi) e un insopportabile gioco al massacro
Ultime notizie
Grosso e gli addii al veleno: a Lione litigò con lo spogliatoio
Rassegna stampa
Calabrese: "Giocatori infastiditi dalla gestione di Grosso. Tanto nervosismo"
News viola
Facciamo la conta: Vanoli, i "fedelissimi" sono meno della metà
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti