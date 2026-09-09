Dove vedere Venezia-Fiorentina in TV e streaming: le indicazioni per seguire l'anticipo della 4ª giornata di Serie A

Redazione VN
FIORENTINA VS TORINO

VIDEO - La Fiorentina attuale è davvero più forte di quella dell'anno scorso?

Dopo il ribaltone in panchina, la Fiorentina riparte da Venezia. I viola, con Vanoli di nuovo alla guida al posto dell'esonerato Grosso, fanno visita alla squadra di Stroppa, un'altra formazione ancora a 0 punti in classifica. Sarà il primo anticipo della 4° giornata della Serie A Enilive. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Dove vedere Venezia-Fiorentina

Venerdì 11 settembre, ore 20:45 Stadio Penzo, Venezia
TV DAZN
Streaming DAZN
Telecronaca
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
dove vederla grafica 26 27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti