Paolo Vanoli torna dopo meno di 3 mesi ma trova una Fiorentina quasi completamente diversa. Lo sappiamo, l'estate è stata rivoluzionaria e quindi pur avendo il vantaggio di conoscere l'ambiente, il tecnico dovrà imparare a conoscere più della metà dei calciatori. Facciamo la conta: dei 23 componenti della rosa, solo 10 erano già a sua disposizione lo scorso anno, ma 3 sono portieri e 1 è Parisi che sarà ai box per altri 2/3 mesi.

Considerando i giocatori di movimento, restano appena 6 i "volti noti" da cui Vanoli potrà ripartire: Dodò, Ranieri, Pongracic, Fagioli, Ndour, Brescianini. Giocatori che già conoscono le idee e i metodi del tecnico e del suo staff. A questi si aggiunge Njie, giocatore allenato da Vanoli ai tempi del Torino due stagioni fa. Per il resto c'è ricominciare il lavoro da capo. E da farlo il più in fretta possibile.