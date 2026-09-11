Focus VN - Da Dodò a Beto: Fiorentina, chi sale e chi scende con Vanoli

È una sfida dai mille significati per Michele Serena. L'ex difensore, cresciuto a Venezia ma consacratosi a grandi livelli con la maglia della Fiorentina tra il 1995 e il 1998, ha presentato ai microfoni de La Nuova Venezia il delicato scontro in programma stasera allo stadio Penzo. Una sfida di alta tensione tra due squadre ancora ferme al palo.

Lo zero in classifica e la necessità di svoltare

Il doppio ex ha espresso tutta la sua incredulità per l'avvio di campionato di entrambe le compagini, sottolineando come la sfida di stasera rappresenti già uno snodo cruciale per la stagione: "Non mi sarei mai aspettato di ritrovare, dopo sole tre giornate, Venezia e Fiorentina condivise all’ultimo posto della classifica con zero punti".

Per Serena la quota zero in classifica impone un solo risultato utile per spezzare l'inerzia negativa: "Siamo soltanto all’inizio della stagione, ma rimanere ancora bloccati sul fondo diventa rischioso e pesante a livello psicologico. Non basta più un semplice pareggio: serve muovere la graduatoria con una vittoria per restituire lo slancio emotivo necessario".

I ricordi di Firenze e il richiamo all'equilibrio

Ripensando al suo triennio in riva all'Arno, l'ex difensore ha ricordato con profondo affetto l'esperienza vissuta in maglia viola, lanciando al contempo un appello all'ambiente gigliato in questo momento di forte turbolenza: "Anni fantastici, lì è nato il mio primo figlio. Spiace notare tanta scontentezza nell’ambiente nell’ultimo periodo, serve equilibrio".